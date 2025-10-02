МИД России обвинил Японию в использовании конфликта на Украине в своих целях

МИД РФ: Япония пытается использовать тему Украины для притязаний на южные Курилы

Газета.Ru

Россия фиксирует попытки Японии использовать украинский конфликт для удовлетворения своих нелегитимных территориальных притязаний на южные Курильские острова. Об этом говорится в докладе МИД РФ.

В министерстве отметили, что в японском информационном пространстве читателю активно навязывается мысль о якобы нацеленности России на «силовые методы решения проблем». В качестве примеров японцы приводят «аннексию Крыма», «вторжение на Украину» и «незаконный захват северных территорий советскими войсками» в 1945 год, говорится в материале дипведомства.

Также в японском медиапространстве активно звучат призывы о необходимости поддержки Киева для достижения прогресса в так называемом территориальном вопросе». По оценке МИД России, подобная риторика является частью масштабной русофобской кампании.

В ведомстве считают, что общий русофобский курс Токио сказывается на повседневной жизни граждан РФ в Японии и приводит к нарушению их прав. В МИД обратили внимание на то, что после начала специальной военной операции (СВО) в Японии фиксируются факты бытового насилия в смешанных семьях и притеснений по национальному признаку в некоторых японских компаниях, включая оскорбления, унижения и отказы в трудоустройстве.