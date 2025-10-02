Решение Берлина об избрании министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стало плевком в адрес организации.

Об этом говорится в докладе российского МИД.

«Решение Берлина номинировать эту крайне сомнительную фигуру (Бербок. — «Газета.Ru») на высокий ооновский пост стало плевком в адрес всемирной организации», — говорится в документе.

В докладе внешнеполитического ведомства России отметили, что главу немецкого МИД, карьера которой строилась на поддержке и реабилитации нацизма, выдвинули на пост председателя ГА в год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией.

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 июня. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

10 сентября газета Junge Welt на фоне ее назначения назвала Бербок олицетворением «высокомерия и двойных стандартов» западных стран. Авторы материала подчеркнули, что экс-глава МИД Германии «разжигала войны в Газе и на Украине».