Захарова напомнила гражданке Германии фон дер Ляйен про репарации

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна помнить, кто обычно выплачивает репарации.

Так на предложение главы ЕК о выдаче Киеву «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Саму конструкцию даже обсуждать не хочется, настолько она бредовая. Но меня зацепило слово "репарации". (...) Киевский режим и его спонсоры терпят сокрушительное поражение на поле боя. Кто обычно платит репарации? Урсула-то помнит, она же гражданка Германии, должна знать», — отметила дипломат.

Захарова задала один вопрос Зеленскому

По ее словам, фон дер Ляйен в рамках своей инициативы предлагает России со временем выкупить собственные активы, замороженные Европейским союзом (ЕС). Захарова отметила, что в случае, если эта конструкция будет реализована, она станет «чугунным люком» для инвестиционного климата ЕС.