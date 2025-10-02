Захарова напомнила гражданке Германии фон дер Ляйен про репарации

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна помнить, кто обычно выплачивает репарации.
Так на предложение главы ЕК о выдаче Киеву «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».
По ее словам, фон дер Ляйен в рамках своей инициативы предлагает России со временем выкупить собственные активы, замороженные Европейским союзом (ЕС). Захарова отметила, что в случае, если эта конструкция будет реализована, она станет «чугунным люком» для инвестиционного климата ЕС.