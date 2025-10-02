Украинские власти обладают деньгами на заключение многомиллионных сделок с США, потому что действуют как наемные киллеры.

Вопрос о деньгах президенту Украины Владимиру Зеленскому задала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленский заявил украинским СМИ о переговорах с Вашингтоном относительно заключения некой мега-сделки по закупке для нужд ВСУ американских вооружений (...) Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам. Откуда денежки-то?» — заявила дипломат.

Она отметила, что украинские власти ради денег уничтожают граждан собственной страны.

