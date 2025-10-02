Песков сравнил поведение ЕС в отношение активов РФ с действиями банды

В Кремле сравнили дискуссии в ЕС о конфискации российских активов с поведением банды.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "А давайте вместе нести ответственность", - описал ситуацию представитель Кремля с точки зрения Москвы.

Песков: страны, желающие присвоить активы РФ, будут призваны к ответственности

При этом он снова подчеркнул, что такие действия будут иметь последствия и не останутся без ответа. По его словам, Россия ответит и в плане обеспечения своих финансовых интересов, и так, чтобы все причастные к этим действиям понесли юридическую ответственность.