Песков сравнил поведение ЕС в отношение активов РФ с действиями банды
В Кремле сравнили дискуссии в ЕС о конфискации российских активов с поведением банды.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "А давайте вместе нести ответственность", - описал ситуацию представитель Кремля с точки зрения Москвы.
Песков: страны, желающие присвоить активы РФ, будут призваны к ответственности
При этом он снова подчеркнул, что такие действия будут иметь последствия и не останутся без ответа. По его словам, Россия ответит и в плане обеспечения своих финансовых интересов, и так, чтобы все причастные к этим действиям понесли юридическую ответственность.