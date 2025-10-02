Россия «должным образом» отреагирует на передачу США Украине дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»).

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Должным образом», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о реакции России.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Зеленский оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США

По данным The Telegraph, дальнобойные ракеты Tomahawk попросил у Трампа президент Украины Владимир Зеленский в ходе их личной встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В публикации говорилось, что Киев полагает, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров». Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский ранее говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения», и угрожал ударами по Кремлю. The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне досягаемости ракет Tomahawk.