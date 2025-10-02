В Госдуме рассказали об участии стран НАТО в конфликте на Украине
Глава Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о действиях стран НАТО по отношению к конфликту на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».
Слуцкий подчеркнул, что Польша и другие страны НАТО участвуют в конфликте на Украине, поскольку снабжают Киев поддержкой.
20 сентября президент Украины Владимир Зеленский призывал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над его страной. При этом он добавил, что на другие государства Киев не рассчитывает.