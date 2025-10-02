Москва надеется, что Кишинев пойдет на улучшение отношений с Россией после прошедших в стране парламентских выборов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет газета «Известия».

Он отметил, что большинство населения Молдавии не приняло курс властей, в том числе политику разрушения отношений с Россией.

«Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО», — подчеркнул он.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли парламентские выборы. С минимальным перевесом победу на них одержала пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS).