Мэром Курса может стать экс-глава исполкома «Единой России» в ДНР

Мэром Курса может стать бывший руководитель исполкома «Единой России» в Донецкой народной республике Евгений Маслов, который в 2022-2024 годах занимал аналогичную должность в ДНР. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в областной и городской власти.

Собеседники издания считают Маслова «фаворитом предстоящего отбор».

«Он собран, компетентен и умеет находить общий язык с людьми, к тому же знает, что происходит в городе», — пояснил один из источников.

Политолог Александр Немцев отметил, что руководство Курском является тяжелой работой при ограниченных ресурсах и возможностях. По его мнению, чтобы повернуть город в нужное русло и показать хороший результат нужны «нестандартные люди, обладающие политической волей и смелостью, граничащей с риском». И Маслов, как он считает, попадает в эту категорию.

«Он единственный из всех глав исполкомов ЕР, кто согласился поехать в Донецк, под обстрелами создать там партийную организацию и вернуться обратно в Курск. Это была его личная инициатива, и его поступок говорит о том, что у него есть стремление вписать себя в историю, что он может дать бой закостенелым курским элитам. И у него есть подпорка — губернатор Александр Хинштейн, который любит выводить всех на чистую воду», — добавил Немцов.

Сам же Маслов призывает не торопить события, поскольку у всех кандидатов будут одинаковые наборы документов в комиссию и она сама после их рассмотрения «определит, кто их фаворит, а кто нет».

Напомним, что комиссия по отбору кандидатов на пост мэра заработала в Курсе 1 октября. На данный момент она проверила документы пяти кандидатов. Среди них Маслов, глава Рыльского района Андрей Белоусов, депутат Курского городского собрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель «Новых людей» и бизнесмен Дмитрий Кушхов и индивидуальный предприниматель Андрей Конев. В пятницу, 3 октября, они представят свои программы развития города. Из общего числа кандидатов отберут двух победителей, чьи кандидатуры губернатор Курской области Александр Хинштейн внесет в городское собрание, которое и выберет нового мэра 8 октября.