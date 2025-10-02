Глава Чечни Кадыров раскритиковал генерала Шаманова

Российского генерала, депутата Госдумы Владимира Шаманова после того, как он выступил против переименования расположенных в Чечне казачьих станиц, следует отправить под трибунал. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает телеканал "Грозный". "Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал", - утверждает Кадыров. 25 сентября Шаманов возмутился планами по переименованию казачьих станиц в Чечне. "Парламент Чеченской Республики предлагает переименовать казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите?" - говорил генерал. В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики. Одним из документов предлагается переименовать город Серноводское в Серноводск. Населенный пункт Наурская может сменить название на Невре, а город Шелковская — в Терек.