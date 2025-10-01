Для ответа на провокации Киева в Черном море Россия обладает всем необходимым. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, Киеву и его западным кураторам не дает покоя Черноморский регион, он не скрывает, что хотел бы осуществить на этом направлении масштабную операцию.

Депутат также заявил, что на попытки прорыва противника России есть чем ответить.

Собеседник издания не исключил, что обещание Владимира Зеленского начать новое наступление связано со стремлением заручиться большей поддержкой США. Глава киевского режима старается выдать желаемое за действительное, а западные СМИ подхватывают этот нарратив и говорят о наступлении, заключил политик.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец назвал два вероятных направления наступления Украины. По его словам, разведка ВС РФ фиксирует сосредоточение сил ВСУ на Запорожско-Херсонском и Черниговско-Сумском направлениях.