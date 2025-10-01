Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН, об этом сообщил постпред РФ при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Эта инициатива ожидается в октябре, во время председательства России в Совбезе ООН. Процесс начинается с совместного письма председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — прокомментировал Небензя.

Он уточнил, что начало процесса не означает, что письмо будет сформировано в октябре, например, в прошлый раз это произошло к середине декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали намерение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси баллотироваться на пост генсека ООН.