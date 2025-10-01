Европейский союз будет отвечать перед судом за то, что передал активы России Киеву.

В дальнейшем им придется вернуть все деньги, написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Евробюрократы — воры, спонсирующие террористический режим [президента Украины Владимира] Зеленского. За каждый евроцент им придется ответить по суду и все до копейки вернуть России», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что своми действиями ЕС теряет доверие инвесторов из стран Глобального большинства, и уже сейчас начался отток капиталов, а остановить этот процесс в ближайшее время не удастся.

Ранее стало известно, что Украина получила от ЕС транш в размере 4 миллиардов евро из замороженных активов России. Половину от этой суммы потратят на производство и закупку беспилотников.