Небензя прокомментировал возможные новые санкции США

Аксинья Кравченко

Россия справится с новыми санкциями США, если они будут введены. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Он отметил, что не знает, введут ли США новые санкции, однако Россия «видела их так много, что его не удивят еще одни».

«Мы адаптировались к старым, живем с ними 2,5 года. Если что-то такое случится — мы разберемся, как с этим справиться», — добавил Небензя.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ. В частности, президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он считает, что основная цель данных мер заключается в ухудшении жизни миллионов людей.