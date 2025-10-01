Небензя прокомментировал возможные новые санкции США

Россия справится с новыми санкциями США, если они будут введены. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что не знает, введут ли США новые санкции, однако Россия «видела их так много, что его не удивят еще одни».

«Мы адаптировались к старым, живем с ними 2,5 года. Если что-то такое случится — мы разберемся, как с этим справиться», — добавил Небензя.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ. В частности, президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он считает, что основная цель данных мер заключается в ухудшении жизни миллионов людей.