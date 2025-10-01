Небензя: США все еще не ответили на предложение по ДСНВ

Ura.Ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Штаты пока не предоставили официальный ответ на предложение Российской Федерации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат добавил, что Москва ожидает соответствующей реакции от американской стороны.

Небензя: США все еще не ответили на предложение по ДСНВ
© Global Look Press
«По моей информации, от США еще не было ничего официального», — сказал Небензя.

Его слова передает РИА Новости.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе Кремль рассчитывает получить официальный ответ от Штатов на российские предложения по ДСНВ. Он также отмечал, что осведомлен о появившейся информации относительно намерения американского лидера Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по договору.