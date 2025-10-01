Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре
Постоянное представительство России при ООН ожидает, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в ключевых заседаниях Совбеза всемирной организации в октябре. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
Напомним, что 1 октября Россия заняла кресло председателя Совбеза ООН.
По словам Небензя, РФ планирует провести ключевые заседания — открытые дебаты по Ближнему Востоку и будущему всемирной организации — 23 и 24 октября соответственно.
«Мы этого ожидаем. Это пока не подтверждено, но мы с нетерпением ждем его участия», — сказал Небензя на пресс-конференции.