Лавров может выступить на заседаниях СБ ООН в октябре

Постоянное представительство России при ООН ожидает, что глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в ключевых заседаниях Совбеза всемирной организации в октябре. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Напомним, что 1 октября Россия заняла кресло председателя Совбеза ООН.

По словам Небензя, РФ планирует провести ключевые заседания — открытые дебаты по Ближнему Востоку и будущему всемирной организации — 23 и 24 октября соответственно.