Захарова предрекла скорое падение молдавской православной церкви
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность, что можно «засекать время» до падения Православной церкви Молдовы. Соответствующее заявление она сделала 1 октября в эфире радио Sputnik.
По мнению дипломата, западные политики стремятся уничтожить традиционные устои и веру, наполнявшие добром души жителей республики.
«Вы можете засекать время. Единственный момент, все-таки вера в молдаванах сильна, но, очевидно, это на повестке. Потому что с людьми без веры можно делать все что угодно. С людьми, которые верят, просто так не расправишься. Но будет тяжело», — предрекла Захарова.
Она посоветовала каждому патриоту Молдавии изучить опыт близлежащих государств, в которых европейские лидеры пытались «стереть с лица земли веру, религию и церковь».
Ранее завкафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров в интервью «Парламентской газете» в преддверии молдавских выборов, не исключил, что команда президента Майи Санду, стремясь сохранить власть, подвергнет давлению каноническую Православную церковь республики.
«В течение 2025 года эта тенденция уже проявлялась, но имела ограниченный характер», — напомнил собеседник издания.