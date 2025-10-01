Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность, что можно «засекать время» до падения Православной церкви Молдовы. Соответствующее заявление она сделала 1 октября в эфире радио Sputnik.

© Парламентская газета

По мнению дипломата, западные политики стремятся уничтожить традиционные устои и веру, наполнявшие добром души жителей республики.

«Вы можете засекать время. Единственный момент, все-таки вера в молдаванах сильна, но, очевидно, это на повестке. Потому что с людьми без веры можно делать все что угодно. С людьми, которые верят, просто так не расправишься. Но будет тяжело», — предрекла Захарова.

Она посоветовала каждому патриоту Молдавии изучить опыт близлежащих государств, в которых европейские лидеры пытались «стереть с лица земли веру, религию и церковь».

Ранее завкафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров в интервью «Парламентской газете» в преддверии молдавских выборов, не исключил, что команда президента Майи Санду, стремясь сохранить власть, подвергнет давлению каноническую Православную церковь республики.