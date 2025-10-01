Медведев объяснил свои слова о "военном бюджете"

Россия продолжает выполнять свои социальные обязательства, несмотря на необходимость вести боевые действия. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии, посвященном проекту бюджета.

"Недавно, встречаясь с фракцией "Единой России", я сказал, что у нас с вами будет военный бюджет [на трехлетку - прим. ТАСС]. Это сразу подхватили. Ну ведь это правда, чего лукавить. Если страна воюет, то и бюджет - военный. И о том, из чего он состоит, с учетом закрытости многих статей, все все понимают", - указал Медведев.

По его словам, одной из важнейших задач страны в нынешнее время является выполнение всех социальных обязательств и развитие социальных сфер.