Российская Федерация адаптировала подходы Китая и Индии при выстраивании связей с государствами Африканского континента.

© Московский Комсомолец

Об этом сообщил каналу RT Годвин Гонде Амани, преподаватель Центра международных отношений при МИД Танзании, на полях дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что сотрудничество строится на принципах взаимной выгоды, обеспечивая преимущества как для африканских стран, так и для России.

Кроме того, Россия и Африка имеют перспективы для дальнейшего укрепления этих двусторонних связей.