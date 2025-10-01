В МИД прокомментировали атаку дрона на российского чиновника

Характер атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на главу совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева с использованием дрона «Баба-Яга» указывает на то, что это было спланированное покушение.

На это указал посол МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Учитывая характер покушения на Владимира Леонтьева, с большой долей вероятности можно говорить, что нападение на него было подготовленным, спланированным», — заявил дипломат.

Он отметил, что украинские спецслужбы часто прибегают к террористическим методам, и предположил, что подготовка к покушению могла вестись давно.

Леонтьев был ранен при атаке ВСУ на Новую Каховку 1 октября. Чиновник скончался в больнице от полученных ранений.