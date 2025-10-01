Кадыров рассказал, как однажды продал свои подарки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не любит получать подарки, поскольку у него они «все есть», главное – поздравления семьи.

Слова главы региона приводит РИА Новости.

«А так, у меня все есть, подарки не люблю... Мне больше нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает, сестры и племянники собираются», — отметил он.

По словам Кадырова, однажды он продал подарки и раздал денежные средства малоимущим жителям.

Он также добавил, что будет отмечать день рождения в кругу семьи 5 октября.

До этого Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что посетил одно из древнейших в регионе сел — Харкарой.

По его словам, до недавних пор он не знал, что в этом населенном пункте есть следы древнего поселения.

Глава республики отметил, что Харкарой поражает красотой и величием, — там узкие горные ущелья плавно переходят в широкие хребты, а люди бережно хранят и передают следующим поколениям историю местности. О достопримечательностях населенного пункта чиновнику подробно рассказал местный житель.