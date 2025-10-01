В Госдуме заговорили об ударе «Орешником» по офису Зеленского в Киеве

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. В беседе с NEWS.ru он отметил, что власти республики могут столкнуться с возмездием в случае новых выпадов в сторону Москвы.

Политик напомнил, что ВС РФ еще не применяли оружие, которое могли бы использовать. Такое развитие событий приветствовали бы не только в России, отметил депутат.

«Надо напомнить про «Орешник» и про другое оружие, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Кстати, у нас также наготове тактическое ядерное оружие. Поэтому, прежде чем делать заявления [в адрес Москвы], надо все-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь «Орешник» [по офису Зеленского в Киеве]», — сказал Колесник.

По его словам, бомбоубежища не помогут спастись украинским чиновникам от соответствующих ударов ВС РФ. В связи с этим он призвал Владимира Зеленского быть «осторожнее в высказываниях». Возмездие может произойти в отношении его самого, констатировал парламентарий.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

До этого Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину, она без сомнения выстоит в ходе конфликта. Он подчеркнул, что любая попытка «подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается». Все попытки «стереть» ее завершались тем, что «враждебные империи рассыпались», сказал глава государства.