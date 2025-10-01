В МИД раскрыли сроки нового раунда переговоров с США

Третий раунд переговоров с США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях должен состояться до конца осени.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», — сказал он.

Предыдущий раунд переговоров России и США по нормализации работы дипломатических представительств состоялся 10 апреля в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет ускорить работу с США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Он отметил, что процесс нормализации отношений Москвы и Вашингтона продвигается «гораздо медленнее, чем нам хотелось бы».