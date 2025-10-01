Песков: Киевский режим постоянно обстреливает ЗАЭС

Обвинять Россию в том, что она обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, которую контролирует, глупо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Она (ЗАЭС. - Прим. "РГ") под нашим контролем. Российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции", - отметил Песков, комментируя по просьбе представителей СМИ заявления Владимира Зеленского, что Россия якобы наносит ущерб ЗАЭС. "Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергается постоянным ударам со стороны киевского режима", - подчеркнул представитель Кремля. "По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она сама же и контролирует", - заявил он.

Российские специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность АЭС. Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и информирует эту организацию о ситуации на станции, подчеркнул Песков.