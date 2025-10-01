Песков отметил особое внимание Кремля к заявлениям Трампа

В Кремле подчеркнули, что подробно следят за всеми публичными высказываниями американского лидера Дональда Трампа и тщательно их анализируют для выработки позиций.

Россия внимательно следит за заявлениями Дональда Трампа и тщательно их анализирует, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все заявления президента США рассматриваются с большим вниманием.

«Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем», – заявил Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля не стал уточнять, какие именно заявления имеют наибольшее значение для российских властей, однако дал понять, что любое высказывание американского лидера становится предметом изучения.

Ранее в Кремле отмечали, что на фоне предвыборной гонки в США каждая позиция потенциальных лидеров вызывает интерес со стороны Москвы.

Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.