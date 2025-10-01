В Кремле высказались о возвращении практики присвоения звания маршала

Кремлю неизвестно о дискуссиях о возобновлении практики присвоения звания маршала за успешное проведение военных операций. Как сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не слышали о проведении таких обсуждений, из-за чего властям «нечего сказать» по этому поводу.

Напомним, что маршал Российский Федерации — высшее звание ВС РФ, утвержденное 11 февраля 1993 года. Оно присваивается президентом. Впервые звание маршала РФ присвоили на тот момент министру обороны Игорю Сергееву. С тех пор звание никому не присваивалось.

В 2023 году Песков уже отвечал на вопросы журналистов о планах по присвоению маршальских званий российским военачальникам. Тогда он заявлял, что не располагает информацией о их наличии.