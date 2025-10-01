В Кремле назвали глупым заявление бывшего британского министра о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупым заявление бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крыме, отметив, что в Кремле не считают необходимым его комментировать.

Об этом Песков заявил журналистам в ходе брифинга.

«Давайте комментировать заявления действующих министров обороны. Что касается бывших, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимым их комментировать», — отметил представитель Кремля.

Уоллес в ходе Варшавского форума безопасности призвал западные страны обеспечить Киев дальнобойным оружием для того, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни». По его мнению, Европе следует нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

По его словам, «необходимо задавить Крым». Также он предложил применять ракеты большой дальности для уничтожения Крымского моста.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале назвала заявление Уоллеса призывом к геноциду.