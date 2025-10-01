Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада.

«Я считаю, что это глобальный провал Запада... Сделано было настолько всё откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное просто ни у кого нет возможности. И это не просто позор, это провал», — сказала она Радио Sputnik.

Ранее молдавский оппозиционный Патриотический блок подал 45 жалоб в ЦИК на нарушения в ходе парламентских выборов.

Партия PAS, несмотря на фальсификации, проиграла оппозиции внутри страны, набрав 44,13%. Но после подсчёта результатов за рубежом получила 50,2%.