Россия возглавила Совбез ООН

Россия в среду, 1 октября, стала председателем Совета Безопасности ООН. Возглавлять постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций Россия будет в течение месяца.

Отметим, что именно на октябрь приходится юбилейная для ООН дата – 24 октября будет отмечаться день ее образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Как ранее сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия 24 октября планирует провести спецзаседание Совбеза для обсуждения выполнения принципов устава организации.

В ходе российского представительства Совбез, скорее всего, продолжит обсуждение конфликтов, происходящих в мире. Так, Совбез может обсудить украинский конфликт, а также обстановку в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.

При этом график заседаний пока еще не обнародован. Ожидается, что он будет известен в первой половине дня 1 октября по времени Нью-Йорка.

Председательство в Совете Безопасности ООН каждый месяц передается от одной страны к другой. Всего в Совбезе 15 членов – 10 непостоянных и пять постоянных. Представительство к России перешло от Южной Кореи. К слову, РФ в последний раз был председателем в Совбезе в июле 2024 года.

