Медведев отреагировал на подлодки Трампа у российских берегов

Медведев усомнился, что Трамп отправил к берегам России американские подлодки
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что президент США Дональд Трамп отправил к берегам России американские подлодки.
«Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку — особенно если её там нет», — написал он на своей странице в MAX.
Ранее президент США Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России.
1 августа он приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах».
В Кремле отмечали, что атомные подлодки США несут боевое дежурство на постоянной основе.