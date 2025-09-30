Медведев отреагировал на подлодки Трампа у российских берегов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился, что президент США Дональд Трамп отправил к берегам России американские подлодки.

«Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку — особенно если её там нет», — написал он на своей странице в MAX.

Ранее президент США Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России.

Трамп оскорбил Медведева

1 августа он приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах».

В Кремле отмечали, что атомные подлодки США несут боевое дежурство на постоянной основе.