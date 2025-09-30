Путин подарил королю Бахрейна двух кречетов

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе двух кречетов — так называют камчатских соколов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что птицы были выращены в питомнике соколиного центра «Камчатка». Как рассказал директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды Иван Кущ, такой подарок символизирует тот факт, что Россию и Бахрейн «объединяют традиции соколиной охоты».

«Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Особенно символично, что это знаковое событие проходит в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Бахрейн», — заявил он.

При этом, в 2023 году Бахрейн присоединился к рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. В России кречет внесен в Красную книгу и находится в Красном списке Международного союза охраны природы. Это вид считается уязвимым — мировая популяция кречета составляет около 10 тысяч пар, а в России может составлять от 750 до 1 тысячи пар.