Королю Бахрейна передали редкий подарок от Путина

Королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе передали в подарок от имени президента России Владимира Путина двух камчатско-чукотских кречетов. Эти редкие птицы были выращены в питомнике соколиного центра «Камчатка», рассказали в пресс-службе Минприроды России.

«Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Традиции соколиной охоты объединяют нас, а сотрудничество помогает сохранять редкие виды птиц», — отметил директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства Иван Кущ.

Ранее сообщалось, что в России готовятся к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии, к расширению списка государств-претендентов на электронную визу и к введению ее многократного использования. На очереди находятся Иордания, Мьянма, Бахрейн и несколько других стран.