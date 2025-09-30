Захарова указала на "украинский" бунт подчиненного Трампа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в двойственной позиции по Украине, указав на вопиющее противоречие между заявлениями американских чиновников и позицией, озвученной на высшем уровне. Об этом она заявила журналистам, комментируя слова спецпосланника президента США Кита Келлога.
Поводом для резкой реакции стало заявление Келлога в интервью Fox News о том, что США не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. По словам Захаровой, такие высказывания идут вразрез с официальным курсом президента Дональда Трампа.
Захарова назвала «биполяркой» сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине
Более того, дипломат дала понять, что совсем недавно на высшем уровне американская сторона говорила совершенно о другом. Она напомнила о переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которые прошли на полях Генассамблеи ООН.
Таким образом, по мнению МИД РФ, заявления подчиненных Трампа о поощрении ударов по России прямо противоречат договоренностям, достигнутым на уровне глав внешнеполитических ведомств.