В России объяснили закрытие Чехией визовых центров

Чехия решила закрыть свои визовые центры в России, чтобы быть «в тренде». Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, многие европейские страны «хотят оказаться в тренде той русофобской политики, которая сейчас проводится в Европе».

«Не больше того. Ну закрывают они свой центр. Не слышал, чтобы этот центр был популярным. Чехия решила просто выделиться», — добавил Чепа.

Ранее стало известно о закрытии визовых центров Чехии в РФ. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте VFS Global. Теперь желающим для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз нужно будет обращаться напрямую в Консульский отдел посольства республики в Москве.