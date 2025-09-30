Украина стремится создать максимально нервозную атмосферу в Европе, чтобы там согласились выделить деньги на продолжение конфликта, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

Накануне пресс-служба СВР предупредила, что Киев не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой, готовит новую резонансную провокацию.

«Задача Киева вместе с евробюрократами, которые согласовали такой подход, — создать максимально нервозную атмосферу в странах ЕС, которая будет «положительно» влиять на настроение и электората, и депутатов, содействовать выделению средств на следующий год на продолжение кровопролития на территории Украины», — отметил Мирошник.

Дипломат заметил, что Киев будет использовать любые террористические методы, в том числе операции под чужим флагом и вовлечение «перебежчиков», готовых признаться в «преступлениях РФ», чтобы запугать европейские страны Россией.

По его данным, ВСУ могут организовать провокации с использованием военно-технических средств, которые будут «просто пугать» и евродепутатов, и еврочиновников, и европейский электорат.