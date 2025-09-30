Власти Украины хотят втянуть Европу в непосредственный конфликт с Россией. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Украина, безусловно, имеет амбиции и на втягивание Европы в непосредственный конфликт, но это более масштабная цель», — сказал Мирошник.

По его словам, сейчас перед Киевом стоит другая ключевая задача — получить деньги на поддержание украинского бюджета и продолжение военных действий против РФ. Мирошник добавил, что суммы, которые требуют киевские власти, весьма внушительны даже для крупного европейского бюджета.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России также заявили о попытках Украины втянуть европейские страны, состоящие в НАТО, в вооруженное противостояние с Россией. Там отметили, что украинские власти перед лицом неотвратимого поражения готовы, прикрываясь странами Европы, пойти во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны».

В СВР не исключили, что операция Украины будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы вызвать общественный резонанс.