В МИД предупредили об амбициях Украины на втягивание Европы в конфликт с РФ
Власти Украины хотят втянуть Европу в непосредственный конфликт с Россией. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, сейчас перед Киевом стоит другая ключевая задача — получить деньги на поддержание украинского бюджета и продолжение военных действий против РФ. Мирошник добавил, что суммы, которые требуют киевские власти, весьма внушительны даже для крупного европейского бюджета.
До этого в Службе внешней разведки (СВР) России также заявили о попытках Украины втянуть европейские страны, состоящие в НАТО, в вооруженное противостояние с Россией. Там отметили, что украинские власти перед лицом неотвратимого поражения готовы, прикрываясь странами Европы, пойти во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны».
В СВР не исключили, что операция Украины будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы вызвать общественный резонанс.