Захарова выступила с заявлением после новых запретов Чехии в отношении россиян

МИД РФ изучает «безумную новеллу» Чехии, которая содержит в себе новые запреты на въезд россиянам.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Изучаем очередную безумную новеллу. Обязательно дадим развернутый коммент», — сказала Захарова, комментируя инициативу чешских властей.

До этого глава чешского МИД Ян Липавский в соцсети X заявил, что власти Чехии ввели запрет на въезд в страну обладателям дипломатических и служебных паспортов России, не имеющим чешской национальной аккредитации. Он отметил, что этот запрет правительство страны ввело 30 сентября по его инициативе. Липавский уточнил, что мера распространяется на международные аэропорты, расположенные на территории Чехии.

Однако в посольстве Чехии в РФ опровергли эту информацию. Российские граждане по-прежнему не могут подавать заявления на получение туристических виз — такие заявки не принимаются к рассмотрению. В феврале 2025 года Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу туристических виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии.