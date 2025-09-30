Захарова: МИД РФ изучает безумную новеллу Чехии с запретами на въезд россиянам

Захарова заявила, что в МИД изучают «безумную новеллу» Чехии с запретом на въезд
В МИД России изучают «безумную новеллу» Чехии с запретом на въезд для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Изучаем очередную безумную новеллу. Обязательно дадим развёрнутый комментарий», — сказала она ТАСС.
Ранее сообщалось, что визовые центры Чехии закрылись в России с 30 сентября.
Также стало известно, что владельцам дипломатических и служебных паспортов России запретят въезд в Чехию.