Захарова: МИД РФ изучает безумную новеллу Чехии с запретами на въезд россиянам

В МИД России изучают «безумную новеллу» Чехии с запретом на въезд для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Изучаем очередную безумную новеллу. Обязательно дадим развёрнутый комментарий», — сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что визовые центры Чехии закрылись в России с 30 сентября.

Также стало известно, что владельцам дипломатических и служебных паспортов России запретят въезд в Чехию.