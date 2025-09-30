Захарова назвала «биполяркой» сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине

Lenta.ruиещё 5

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине новостями биполярки. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова назвала «биполяркой» сообщения о росте числа русскоговорящих на Украине
© РИА Новости

Накануне украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская объявила, что на Украине возросло число граждан, которые говорят на русском языке. По ее словам, сейчас в стране наблюдается рост показателей, который близок к числам до 2022 года.

«Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?» — заявила Захарова.

До этого Елена Ивановская просила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Она объяснила это тем, что такое решение лишь ради защиты будущего украинцев.