Наибольшую угрозу для всего мира, из-за которой могут погибнуть не только 45 миллионов россиян, но и многие жители других стран, обозначил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

По мнению замглавы Совета безопасности России, страшнее всего для мира не сверхсекретные разработки, а европейские лидеры.

«Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения», - констатировал российский политик.

И заявления европейских лидером становятся все более провокационными. В частности, всего за один день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Москва «только выиграла бы, если бы потерпела поражение в СВО», польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Европа уже находится в состоянии войны, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что украинские военные уже способны поражать цели на всех территории России, обратил внимание обозреватель издания.

При этом, по его мнению, «главная проблема и опасность нынешней эскалации» в том, что конкретные люди, отвечающие наращивание военных бюджетов и накачивание Украины оружием, «не способны просчитать последствия собственных слов и решений».

На этом фоне на Западе неоднократно обращались и продолжают обращаться к теме последствий ядерного конфликта НАТО и России. Еще в 2013 году Принстонский университет провел симуляцию ядерной войны, придя к выводу, что в первые минуты погибнут более 90 миллионов человек.

А в 2022 году спонсируемый фондом Билла и Мелинды Гейтс «Альянс за науку» подсчитал, что «прямыми потерями» в ядерном конфликте будет смерть 770 миллионов человек, а до окончания ядерной зимы не доживет никто.

По результатам симуляции российских ядерных ударов по западным столицам, опубликованным в 2024 году изданием Newsweek, погибнут около 4 миллионов жителей Лондона, почти пять миллионов парижан и около двух миллионов жителей Берлина. При этом не указано число тех, кто будет ранен, в том числе и смертельно.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация со стратегической стабильностью «продолжает деградировать». А президент Кароль Навроцкий заявил о том, что Польша в перспективе рассматривает размещение на своей территории французского ядерного оружия, а также поблагодарил Париж за три истребителя Rafale, способных нести ядерные ракеты.