«Жулики» в Молдавии и «Томагавки» для ВСУ: главные заявления Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров 30 сентября выступил на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр прокомментировал итоги выборов в Молдавии, поставки американского оружия на Украину и план США по Газе.

Путин на заседании «Валдая»

Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай» в четверг, 2 октября, сообщает ТАСС. Лавров отметил, что эта сессия будет самой насыщенной, президент будет отвечать на вопросы.

Выборы в Молдавии

Лавров назвал прошедшие в Молдавии парламентские выборы жульническими, передает ТАСС. Министр заявил, что на выборах откровенно манипулировали голосами избирателей.

Победу на выборах одержала проевропейская партия «Действие и солидарность» президента Молдавии Майи Санду. Второе место занял оппозиционный Патриотический избирательный блок экс-президента Игоря Додона, выступающий за сближение с Россией.

«Майя Санду давно уже стала одним из глашатаев антироссийской риторики. Выборы - жульнические», - так итоги голосования прокомментировал Лавров.

По его словам, партия Санду смогла получить нужный результат, задействовав ресурсы при голосовании за рубежом. Глава МИД России заявил, что внутри страны «патриотическая оппозиция» набрала больше, чем партия Санду.

«Даже при таких жульнических методах получается у них не очень», - заключил Лавров.

«Томагавки» для Украины

СМИ писали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросила президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Лавров заявил, что будет удивлен, если США сочтут Украину достаточно ответственной стороной для обладания таким оружием, сообщает ТАСС.

«Томагавк» американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, - в Испанию и в Нидерланды, остальным как-то остерегаются», - отметил российский министр.

В то же время Лавров подчеркнул, что «Томагавки» не смогли бы помочь Украине и изменить ситуацию на поле боя. По его мнению, вопрос поставок этих ракет еще не решен и связан прежде всего с давлением Европы на Вашингтон. По словам Лаврова, США хотят показать, что учитывают мнение своих союзников.

План Трампа по Газе

В конце сентября Белый дом представил план Трампа по завершению войны в секторе Газа. США предложили передать Газу под управление временного «технократического» и «аполитичного» палестинского комитета, который будет работать под надзором международного переходного органа - «Совета мира». Предполагается, что этот орган возглавит Трамп.

По задумке США, если Израиль примет план, в течение 72 часов все заложники ХАМАС, живые и погибшие, будут возвращены. После этого Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных в последние два года.

«Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит», - заявил Лавров.

Министр отметил, что не знает, как к этому плану относятся арабские страны и сами палестинцы. Он добавил, что Россия не получала приглашения присоединиться к международным стабилизационным силам в Газе.