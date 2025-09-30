Лавров высказался о проукраинской позиции спецпосланника Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога, отметив расхождение с официальной позицией Вашингтона. Об этом он Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Лаврова, Келлог советует Украине принять существующую ситуацию с территориями и не беспокоиться о будущих изменениях, ссылаясь на опыт Прибалтики после распада СССР. При этом глава МИД отметил, что такая риторика расходится с позицией Трампа.
Ранее Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий.
«Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова обратимся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР», — сказал он.