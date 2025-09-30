Пушилин рассказал, как мошенники довели его жену "до банка"

Телефонные мошенники пытались обмануть жену Главы ДНР Дениса Пушилна для перевода денег "на безопасный счет". Многоходовую мошенническую схему разыграли после взлома Telegram-аккаунта мэра Донецка Алексея Кулемзина.

"Я вам честно скажу, ничего такого здесь нет, мошенники даже моей жене дозвонились, моей супруге, причем они понимали с кем общаются, как, потому что у кого-то был взломан телефон. На самом деле, телеграмм угнали у руководителя города Донецка, чтобы вы понимали. Его контакты и прочее, и они вышли на мою супругу и начали искать какие-то моменты, где воздействовать. Причем они очень долго разговаривали, очень долго переключали с одного на другого человека, причем включали видеосвязь, причем с флагами. Они точки воздействия выстроили алгоритмы. По сути, так скажу, довели ее до банка", - сказал Пушилин участникам медиадвижения "Киберы" на площадке открывшегося в Донецке Дома народов России в ДНР.

Он добавил, что долгое время мошенники не говорили о деньгах, входя в доверие. По словам Пушилина, они использовали различные психологически приемы. На финальном этапе, когда жена руководителя региона дошла до банка, то поняла, что общается с мошенниками и прекратила связь. После случившегося она рассказала знакомым о приемах, которые использовали мошенники.