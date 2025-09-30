Медведев заявил о необходимости регулирования ИИ государством

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил важность разработки эффективных правил для развития искусственного интеллекта и призвал избежать как излишнего контроля, так и анархии.

Медведев на панельной дискуссии в Сколково заявил, что государство должно обеспечить эффективное регулирование процессов, связанных с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

По словам Медведева, задача государства заключается в создании качественной системы правил для сферы искусственного интеллекта, чтобы избежать как бюрократического зарегулирования, так и полной свободы, когда процессы выходят из-под контроля. Он подчеркнул, что крайне важно определить границы полномочий государства и понять, какие прогнозы можно строить относительно развития технологий.

Медведев отметил, что вопросы регулирования искусственного интеллекта на текущий момент остаются очень сложными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования и продвижения искусственного интеллекта.

Крестный отец ИИ Джеффри Хинтон призвал принять меры для предотвращения угрозы уничтожения человечества машинами.