Лавров заявил, что пока не видел план Трампа по Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не видел плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, окончательно по нему можно определиться после выражения мнения всех сторон.

"Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит. <…> И я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр. Он сам вроде уже об этом объявил. Но, повторю, я деталями не владею, не знаю, какие собираются полномочия ему предоставить, как к этому относятся арабские страны", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".