Лавров заявил, что пока не видел план Трампа по Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не видел плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, окончательно по нему можно определиться после выражения мнения всех сторон.
"Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит. <…> И я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр. Он сам вроде уже об этом объявил. Но, повторю, я деталями не владею, не знаю, какие собираются полномочия ему предоставить, как к этому относятся арабские страны", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Знаю, что некоторые из них уже приветствовали план Дональда Трампа. Но, конечно, определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля, и вообще стран региона, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива и самих палестинцев прежде всего", - подчеркнул Лавров.