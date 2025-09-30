Путин приедет на ежегодную конференцию Валдая

Российский президент Владимир Путин посетит 2 октября ежегодную пленарную сессию Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

© Администрация президента РФ

— Главное событие (конференции, — прим. «ВМ») будет послезавтра, когда приедет президент Путин. Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем нашего президента, — цитирует главу российского МИД ТАСС.

Ранее шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила, что участие Владимира Путина на саммите G20 в Майами зависит от дальнейшего развития отношений РФ и США.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе у Владимира Путина запланировано много важных дел, среди которых крупное выступление и ряд международных переговоров.

25 сентября Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле. В ходе встречи российский лидер подчеркнул давние и активные связи России с МАГАТЭ, отметив, что РФ стояла у истоков создания агентства в 1957 году.