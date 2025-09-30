В Кремле рассказали о неучастии России в плане Трампа по Газе

Россия не принимает участия в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа, сигналов со стороны Белого дома не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация — нет, не участвует, и от американцев здесь никаких сигналов не было», — заявил дипломат.

По его словам, Москва приветствует усилия Трампа по прекращению огня на Ближнем Востоке и желает американскому лидеру успехов в его реализации. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта и готова прикладывать усилия в процессе переговоров.

29 сентября президент США на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.