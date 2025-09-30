Песков рассказал, как Путин оценил работу Лаврова на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает работу министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

© Газета.Ru

«Напряженнейшая работа, позитивно оценивается, результаты содержательные. Все было доложено главе государства», — сказал представитель Кремля.

Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел около 40 встреч. 27 сентября дипломат выступил на общеполитической дискуссии ГА ООН, после — на пресс-конференции

В своем выступлении на сессии ГА ООН Лавров сделал ряд жестких заявлений в адрес Запада. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на европейские страны, однако любая агрессия со стороны НАТО или ЕС, по его словам, «встретит решительный ответ». Министр обвинил западные государства в милитаристской риторике и использовании санкций как инструмента давления, отметив, что дипломатию в таких условиях подменяют «попытками угодничества перед Вашингтоном».