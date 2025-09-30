В Одессе и Николаеве много людей, которые хотят и готовы связать свою судьбу с Россией. Заявление о желании жителей городов на юге Украины войти в состав России прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что таким людям не дают высказывать собственную позицию, угрожая жизни граждан с пророссийскими взглядами.

Освобождение Россией Одессы станет концом для Украины — Кедми

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Одессы и Николаева высказались бы за присоединение к России, если бы такой вопрос был бы вынесен на референдум. По его словам, проведение подобного плебисцита возможно после освобождения городов от украинской власти.