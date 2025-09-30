Президент Польши заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши.

"Конечно же я готов в интересах Польши сделать все", - ответил Навроцкий в эфире радиостанции Radio Zet на вопрос, сел бы он за стол переговоров с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность страны.

Польский лидер также в очередной раз отметил, что президент США Дональд Трамп представляется ему единственным человеком на Западе, который способен вести переговоры с российским лидером.

"Президент Дональд Трамп является единственным лидером свободного мира, который может вести переговоры с Владимиром Путиным", - подчеркнул он.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.